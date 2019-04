Un nuovo supermercato in centro storico, in via Saffi apre Despar

Attualità

Rimini

| 08:30 - 13 Aprile 2019

Un negozio Despar.

Dopo quelle di Misano, dobbiamo attenderci nuove file per il reclutamento personale per Despar: sì perché sta per aprire in pieno centro, in via Saffi, un nuovo punto vendita. Il supermarket prenderà gli spazi dei locali occupati da Chiari fino a poco tempo fa, circa 400 metri quadri di superficie. Solo poco tempo fa l’azienda aveva disposto un casting per personale per un nuovo punto vendita a Misano (notizia QUI) e le file per i profili professionali erano state lunghissime. Il gruppo Despar ha chiuso il 2018 con 2,25 miliardi di fatturato, 15 nuovi punti vendita e 194 posti di lavoro in più e la corsa alla crescita sembra non fermarsi.