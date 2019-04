A Verucchio arriva ‘E Carnivel’ e non è uno scherzo: carri e maschere in piazza

Eventi

Verucchio

| 15:49 - 12 Aprile 2019

Carro allegorico di Carnevale.

Domenica delle Palme, ultima domenica prima di Pasqua, torna in piazza a Villa Verucchio il Carnevale, con i carri e i gruppi mascherati.

Quello del Carnevale in un periodo dell’anno diverso da quello tradizionale, è una tradizione villaverucchiese (e non solo) che affonda le radici perlomeno negli anni Cinquanta del secolo scorso.



A riportarla in auge, e con diverse novità, sono “Gli Amici della Tavola”. Questo gruppo, dopo aver creato “Tutti a casa di babbo Natale” (giunto alla seconda edizione, con il villaggio con la casina degli elfi e la casa di Babbo Natale e un enorme successo di pubblico), si è messo all’opera per riportare il Carnevale a Villa Verucchio.

In precedenza era il “Carnevale Parlato”; “E Carnivel” mantiene il richiamo alla tradizione – evidente anche nel titolo della manifestazione – e al dialetto, e ospiterà anche un breve intervento di Sandro Maroncelli, uno degli organizzatori del vecchio Carnevale “Parlato”. Ma “E Carnivel” porterà in piazza il suo stile e diverse novità. L’appuntamento è domenica 14 aprile, dalle ore 14,30 in piazza Europa (ingresso libero).

La giornata sarà animata dalla presenza del Clown Caramello ed i suoi giochi di squadra, giochi di prestigio, palloncini, bolle di sapone.

L’attesa più grande è per l’arrivo in piazza dei Carri di Carnevale con la relativa sfilata a cui si aggiungeranno gruppi a tema, animazione di scuole di ballo e gruppi locali, giochi a premi per l’autofinanziamento e premiazione del gruppo più numeroso vestito a tema.



Piazza Europa si animerà dunque con suoni, colori, danze, voci festanti e i carri! Sono previsti 6 carri mascherati più un Ape car allestito di tutto punto. I carri allegorici arrivano dal carnevale di Santarcangelo, da quello di Novafeltria e dal Carnevale di Gambettola, di prossimo allestimento.

“Condivideremo un pomeriggio all’insegna dello stare insieme, divertendoci e trascorrendo qualche ora con il sorriso” è l’auspicio degli organizzatori.



“E Carnivel” è organizzato da Gli Amici della Tavola con la collaborazione del Comune di Verucchio, della Pro Loco di Verucchio, del Comitato del Carnevale di Santarcangelo, con la partecipazione di Sandro Maroncelli, portavoce del “Carnevale parlato”, e con un contributo di sponsorizzazione dei commercianti del paese.



