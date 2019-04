La storica azienda Pneus Rimini ne ha fatta di strada: spegne 40 candeline. Show e grande torta

Attualità

Rimini

| 15:42 - 12 Aprile 2019

Tutto lo staff.

Sabato 13 aprile scocca l’ora del 40° compleanno di una delle aziende storiche del riminese. Dalle ore 15,00 una grande festa con musica, spettacoli, giochi, esposizioni di moto, auto e camion e ... un delizioso buffet. Non mancherà il momento istituzionale che coinvolgerà la famiglia Amaduzzi e tutto lo staff.



Era il 1979 quando Berto Amaduzzi aprì la sua nuova officina da gommista, un piccolo locale di cui però andava giustamente orgoglioso. Da quel giorno Pneus Rimini di strada ne ha fatta veramente tanta e soprattutto ne ha fatta fare moltissima alle migliaia di clienti che si sono affidati alla professionalità e all’efficienza dello staff di meccanici, autentici esperti degli pneumatici.



L’avventura lavorativa di Berto è diventata la storia di una famiglia. Berto ha dapprima coinvolto la moglie Paola poi mano a mano che crescevano ha inserito nell’azienda anche i figli Francesco, Giuliano, Carla e Annalisa.



Due genitori e 4 figli, nella stessa azienda, una famiglia unita e appassionata che ha costruito nel tempo un modello lavorativo basato sull’organizzazione, l’efficienza e l’innovazione.

Nel 1993, la crescita inarrestabile è sfociata nel cambio di sede, seguita poi dall’apertura del centro revisioni nel 2014 e della sede di Santarcangelo di Romagna nel 2015.

Oggi Pneus Rimini è una realtà di riferimento del settore: oltre 3500 metri quadrati di superficie, 30 operai specializzati distribuiti nelle due sedi e una flotta di mezzi attrezzati per il servizio esterno, con quattro officine mobili di pronto intervento.

Tra i clienti non ci sono solo i privati ma anche innumerevoli aziende che affidano i propri mezzi all’esperienza di Pneus Rimini e ai suoi innovativi servizi “a domicilio”

Il pomeriggio di festa si preannuncia coinvolgente: ci saranno numerosi artisti ad esibirsi tra cui ballerini e cantanti in un irresistibile show dedicato a Grease, acrobati e giocolieri, improbabili e divertenti “gommisti della domenica”, installazioni con “copertoni sonori”, un social corner in cui scattarsi e condividere foto spiritose, una pesca a premi e golose sorprese per tutti.

L’evento, gratuito ed aperto a tutti, avrà anche un momento istituzionale con i genitori Berto e Paola e i figli Francesco, Giuliano, Carla e Annalisa tutti sul palco assieme alla grande torta a sorpresa, per celebrare assieme il grande traguardo, che non è un punto d’arrivo ma una tappa di una lunga strada da percorrere ancora assieme.

La festa si svolgerà dalle 15,00 fino al tardo pomeriggio e a tutti i convenuti sarà offerto un delizioso buffet.