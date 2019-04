La Perla verde ‘città della bici’ con eventi gare e spettacoli: arriva Ride Riccione Week

Sport

Riccione

| 15:01 - 12 Aprile 2019

Il sindaco Renata Tosi e l'assessore al turismo Stefano Caldari.

Riccione sempre più città di sport, in questo caso è il mondo della bici, che può diventare il volano per allargare i confini alla bellezza del territorio, ai prodotti, all’enogastronomia e a tutto quello che è “Romagnolità”. Gare internazionali, eventi spettacolari, convegni, degustazioni e tantissimo sport e divertimento all’aria aperta: questi sono gli ingredienti di Ride Riccione Week, la settimana dedicata alla passione per la bicicletta che chiude il programma della Primavera del Giro.

Il progetto Ride Riccione Week infatti non vuole essere solo un evento, ma un prodotto e per comunicarlo e promuoverlo si è scelta la firma di Aldo Drudi, che ne ha ideato il logo e la maglia ufficiale. E dal genio di Drudi è nato anche uno strepitoso video (per guardarlo clicca QUI) che riassume, oltre alle bellezze dei percorsi, il territorio e tutta la "romagnolità" che Ride Riccione offre ead interpretarlo degli “insoliti attori”: Maurizio Colombari, padre della bellissima Martina, Marco Magnani, ex professionista di Secchiano Novfeltria e Davide Cassani, CT della Nazionale Ciclismo Italiana e Presidente APT Emilia Romagna.

Il progetto è realizzato in collaborazione con i maggiori player del settore e con il consorzio Bike Hotel, il consorzio Family Hotel, Riccione Sport, Eurobike e riviste di settore come InBICI. Tra i partner di RRW figurano alcune tra le più prestigiose realtà internazionali come Campagnolo Roma, associata WACE (World Association Cycling Event).





RRW è dedicato ad un pubblico trasversale e prevede un palinsesto di eventi per diverse fasce di età, interessi e vocazioni, dalle gare in mountain bike alle escursioni giornaliere con e-bike alla scoperta dell’entroterra ai tour con i campioni dal mare alla collina.

Per tutta la settimana inoltre sono previsti forum b2b, stand con i prodotti dei principali brand del settore, dall’abbigliamento tecnico alle case di produzione.

Il tutto accompagnato da spettacoli, intrattenimento ed enogastronomia d’eccellenza.





Il programma prevede eventi speciali e appuntamenti che scandiscono tutta la settimana.

Tra gli eventi speciali si segnalano: XC Eliminator, un circuito di 500 metri in piazzale Roma dove oltre alla tecnica sono necessarie potenza e la capacità di mantenere l’andatura per tutto il tempo; Ride Criterium Riccione, la particolare competizione a scatto fisso per un circuito corto in centro città; International Bike Economy Forum, un appuntamento b2b con al centro il mercato del cicloturismo in Italia; Randonnée dei Biondi, una randonnée con percorsi di 200 e 300 chilometri attraverso la Romagna e le Marche.



Tra gli eventi speciali si inserisce inoltre Il Giro con il Campione: durante la RRW si potrà pedalare in un’uscita di gruppo con personaggi campioni nello sport o nella vita. Già confermati come “tour leader” Linus, Francesco Moser, Davide Cassani, Jury Chechi.

Nella settimana di RRW inoltre sono in programma due gare internazionali:

il prologo e la partenza della prima tappa da Riccione del Giro d'Italia under 23 e la Ride Riccione, l’upgrade della Gran Fondo Città di Riccione nata e cresciuta grazie al patron Valeriano Pesaresi che, dopo vent’anni rilancia e cambia veste e si trasforma in un format con tre percorsi, da 40, 85 e 140 km, e raggiungerà nel circuito più lungo la vetta del Cippo, conosciuta in tutto il mondo grazie a Marco Pantani. Un’altra novità è rappresentata dal fatto che dopo tante edizioni la Gran Fondo partirà da viale Ceccarini e tutti i partecipanti indosseranno la maglietta ufficiale.

E inoltre mostre tematiche a Villa Mussolini, area kids, enogastronomia e degustazioni e un’area expo dove trovare i migliori brand del settore.







Interviste al sindaco di Riccione Renata Tosi e all’Assessore al Turismo Stefano Caldari di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso