Rimini, studenti di Avellino in visita alla Casa delle Donne

Attualità

Rimini

| 13:46 - 12 Aprile 2019

Studenti alla casa delle donne.

Sono stati ricevuti presso la Casa delle Donne le studentesse e gli studenti dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore Socio Sanitario “Luigi Vanvitelli” di Lioni, provincia di Avellino.



Un’iniziativa organizzata nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro che ha visto i giovani studenti campani interessati ad approfondire il tema della violenza sulle donne, per capire come viene affrontato ed elaborato il trauma della violenza e gli effetti che questa produce.



In occasione della loro uscita didattica i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno fatto visita anche al Centro “Rompi Il Silenzio" di via Bufalini, dove alcune operatrici hanno dato loro informazioni approfondite sul supporto della donna in un processo di valorizzazione costruito al fine di agevolare una presa di coscienza e di consapevolezza. Gli studenti di Avellino hanno avuto la possibilità di conoscere tutti gli aspetti del funzionamento degli sportelli antiviolenza attivi, rivolti alle donne ed operativi nel territorio riminese.