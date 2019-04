Cecchetto candidato Sindaco: "Ho fatto tanti programmi, ma questo è il più bello della mia vita"

Attualità

Misano Adriatico

| 13:08 - 12 Aprile 2019

Il produttore discografico e disc jockey Claudio Cecchetto.

Claudio Cecchetto, candidato Sindaco alle elezioni amministrative di Misano Adriatico del prossimo 26 maggio, convoca in maniera del tutto nuova e al passo coi tempi, anticipandoli cioè sulla sua pagina ufficiale social, altri sei componenti della sua squadra.



Dopo Ivano Bonetti, ex giocatore di “corsa e grinta”, centrocampista e campione dalla carriera calcistica solida, ora allenatore della scuola Misano Calcio che, a proposito della sua candidatura, ha dichiarato “Abbiamo una grande squadra, la porta l‘abbiamo, dobbiamo fare goal”, Claudio Cecchetto snocciola nuovi nomi tenendo fede a un concetto già espresso: “Siamo una lista civica al 100%, non ho scelto in base all’ideologia politica o al simbolo di partito ma ho scelto le persone. Contano la loro testa, la loro credibilità, la conoscenza del territorio e la loro voglia di far bene per i cittadini di Misano”.



Quella a sostegno della candidatura di Claudio Cecchetto, è una squadra composta esclusivamente da cittadini misanesi, ognuno con competenze specifiche, che conosce da sempre il territorio, le sue peculiarità, le esigenze e le potenzialità.



Ed ecco gli altri sei convocati, tutti di Misano, si tratta di:



Massimo Mignani, classe ’60, tecnico delle telecomunicazioni da oltre 40 anni, uomo di sport ed ex calciatore nella Rimini Calcio, attualmente allenatore delle squadre giovanili e direttore sportivo. Massimo Mignani ha affiancato Claudio Cecchetto fin dal principio e sostiene “Migliorare Misano si può e si deve, ora più che mai”.



Luigi Guagneli, classe ’61. Guagneli vanta precedenti esperienze politico-amministrative, vari incarichi e una profonda conoscenza del territorio. “Il mio unico obiettivo è sempre stato quello di migliorare la qualità della vita all’interno della frazione” dichiara.



Jessica Casalboni, classe ‘91. Jessica è la “ragazzina” della squadra di Claudio Cecchetto. E’ progettista-design. Anche da lei arriverà il prezioso contributo per dare a Misano nuovo impulso e nuova spinta, con una particolare attenzione ai giovani e alle future generazioni.



Giorgio Magi, classe ‘62. Albergatore e imprenditore edile che vanta precedenti esperienze nella pubblica amministrazione, ben conosce i meccanismi del tessuto economico della città di Misano.



Massimo Angelini, classe ‘92. Anche lui un giovane pronto a mettersi in gioco per la sua città. E’ responsabile capo-negozio di un supermercato di Misano, il suo slogan e obiettivo, Migliorare Misano da Mare a Monte!



Mauro Valentini, classe ’83. Esperto di software e senior assistant per la Zucchetti Horeca di Riccione dal 2005. Assistente, formatore e installatore di programmi software dedicati all’hotellerie e alla ristorazione, vuole mette al servizio di Misano le sue competenze informatiche e di programmatore.



A sostegno della squadra c’è anche Marco Zambelli, non un candidato, ma a supporto con la sua esperienza maturata nel settore turismo. Zambelli è operatore di spiaggia a Misano dal 2004, conosce perché la vive in prima persona le necessità della categoria cui appartiene, le esigenze di chi lavora a contatto con i turisti e di chi in qualità di turista la spiaggia la vive.



I rimanenti componenti della Lista Civica W Misano Viva saranno svelati dal candidato Sindaco di giorno in giorno sulla pagina facebook Claudio Cecchetto.