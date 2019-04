Diecimila nuovi alberi per San Giovanni in Marignano

Attualità

| 12:49 - 12 Aprile 2019

Interventi di piantumazione nelle aree verdi di San Giovanni in Marignano.

A San Giovanni partono le procedure per la piantumazione di circa 10.000 tra piante ed arbusti, che verrà realizzata presumibilmente il prossimo autunno. Questo importante intervento e la sua manutenzione per 12 anni, sarà a cura di Società Autostrade, quale onere di mitigazione previsto dal Protocollo Kyoto, per la riduzione dalla CO2 nelle zone dove si è costruita la terza corsia autostradale, con la previsione di interventi di forestazione importanti, ossia circa 1000 piante ogni ettaro messo a disposizione nelle aree pubbliche dei singoli Comuni.



San Giovanni in Marignano, in particolare, ha previsto un’estensione di circa 10 ettari distribuita nelle aree verdi di Via Panoramica e Via Santa Lucia.



Questo impegno vede il coinvolgimento anche della Regione che, dopo aver presentato le prescrizioni nella valutazione di impatto ambientale, svolge anche il ruolo di coordinatore nelle fasi di definizione degli interventi. Le nuove piante individuate sono querce, roverelle, carpini neri e frassini, tipiche dell’ambiente di pianura e collinare.