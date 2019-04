Vigili del Fuoco sui treni gratis: "Chiarire in quali quali azioni possano intervenire"

Attualità

Rimini

12 Aprile 2019

Controllore treno.

Le forze dell'Ordine accedono ai mezzi di trasporto gratuitamente, sulla base di una delibera regionale. Una volta a bordo segnalano la loro presenza e, valutandone la necessità, decidono se intervenire per evitare violazioni da parte dei passeggeri. Il consigliere del Pd Giorgio Pruccoli, in una interrogazione alla Giunta regionale, chiede delucidazioni in merito agli interventi possibili dei Vigili del Fuoco che "non hanno competenze in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Reputo opportuno fare chiarezza in merito a ciò che si può o meno chiedere loro".

Le forze dell'ordine accedono gratuitamente ai treni per incrementare la sicurezza durante i viaggi, questa è la finalità della gratuità del trasporto per "disincentivare episodi di possibili aggressioni e ridurre il tasso di evasione" dice ancora Pruccoli "Ecco perché per tutelare chi indossa la divisa dei Vigili del Fuoco è bene definire in quali casi si può chiedere loro di intervenire."