Truffe assicurative e corruzione, coinvolto anche un medico dell'ospedale. Tre arresti a Rimini.

Cronaca

Rimini

| 08:15 - 12 Aprile 2019

Truffa assicurativa, foto di repertorio.

È in corso dalle prime ore di questa mattina (venerdì 12 aprile) un'operazione congiunta dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza di Rimini che stanno eseguendo tre provvedimenti di custodia cautelare, diverse perquisizioni domiciliari e sequestri patrimoniali per oltre 400 mila euro nei confronti di 14 persone, tra cui un medico dell'ospedale di Rimini, responsabili di plurimi fatti di truffa assicurativa, falsi e corruzione. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa oggi alle 11 in Procura a Rimini.