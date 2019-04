Enogastronomia e sport, tornano a Rimini le fiere leader dedicate al turismo

Turismo

Rimini

| 19:28 - 11 Aprile 2019

Ttg Travel Experience al quartiere fieristico di Rimini.

Turismo attivo ed enogastronomico, qualità della vita, ricerca del bello, creatività: il mix di ingredienti che sempre più muove i turisti nella scelta della vacanza sarà al centro della proposta espositiva 2019 di Ttg Experience, Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outdoor Style, le tre manifestazioni leader dedicate alla filiera turistica - rispettivamente al prodotto vacanza, al settore dell’accoglienza e a quello dell’outdoor e del balneare - targate Italian Exhibition Group, in programma da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre 2019 alla Fiera di Rimini.



Lo scenario dei flussi turistici conferma segnali positivi per l’Italia: nei primi undici mesi del 2018, con 208,5 milioni di presenze straniere nelle strutture ricettive (+1,8%) il Belpaese si posiziona secondo in Europa, davanti alla Francia (134,7 notti, +5,7%) e dietro alla Spagna (287,8 milioni, -1,6%). In questo quadro, le tre manifestazioni in un’offerta senza eguali per il settore fieristico, risponderanno con puntualità alle esigenze del business turistico.



TTG Travel Experience. La 56a edizione di Ttg, è punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l’offerta turistica italiana e il turismo italiano all’estero. La più importante manifestazione turistica b2b in Italia e la più frequentata dai professionisti del turismo ospiterà 130 destinazioni, in un percorso articolato in tre aree – The World, Global Village, Italia – concepite per dare espressione a tutte le novità del prodotto vacanza.

TtgTravel Experience 2019, con due progetti speciali, intercetterà le tendenze che influiscono in maniera crescente sulla scelta delle destinazioni: l’interesse per l’enogastronomia e quello per la vacanza attiva.

Sono 223 i milioni spesi nel 2017 dagli stranieri per l’enogastronomia del Bel Paese, +70% rispetto a quanto si spendeva nel 2013. A TTG Travel Experience 2019, con il progetto Eatxperience, un intero padiglione sarà dedicato al turismo enogastronomico con un modello pensato proprio per gli operatori: anche la ristorazione in hotel tra le opportunità da inserire nelle proposte di viaggio.

Il progetto speciale Be Active declinerà invece, con grande impatto visivo, proposte, opportunità e tendenze, della vacanza del nostro Paese dove nel 2016 il 18,6% dei turisti ha indicato lo sport come motivazione della vacanza.



SIA Hospitality Design. Manifestazione di riferimento nazionale per il settore dell’accoglienza, Sia Hospitality Design, alla 68° edizione, rafforza la propria connotazione legata a design e Made in Italy, affrontando tre tematiche di particolare attualità per il settore ricettivo: Design (il design per l’ospitalità sarà non solo il primo focus di SIA, ma fil rouge di tutta la manifestazione); Water: (bagno, benessere, piscine, ma anche servizi, tecnologie, prodotti, cosmesi e trattamenti per il benessere); Taste (i momenti più importanti del food service per le strutture ricettive: colazione e aperitivo). Ogni progetto avrà un’arena dedicata con il coinvolgimento dei professionisti, una mostra e aree espositive.





SUN Beach&Outdoor Style. Da decenni salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi, Sun Beach&Outdoor Style, alla 37a edizione, punta su due macro settori: mondo balneare e mondo del campeggio & village show. Confermati i concorsi, in collaborazione con Mondo Balneare, Best Beach Bar, Best Design Beach e Best Italian Beach, per premiare rispettivamente le migliori spiagge dal punto di vista del food&beverage, dell’architettura e della tradizione. Tutte le novità sul fronte start up, troveranno casa in SunNext, lo spazio dedicato all’innovazione, in collaborazione con Mondo Balneare e con Cna Emila-Romagna.