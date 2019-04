Frontale a San Giovanni in Marignano causa due feriti residenti in zona

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:39 - 11 Aprile 2019

Foto Amato Ballante.

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 17.40 circa di giovedì sulla via Tavullia, a San Giovanni in Marignano, a 100 metri dal confine con le Marche. Il personale del 118, intervenuto con due ambulanze e automediche, ha soccorso un operaio albanese, residente in zona, e un anziano di Tavullia: il primo guidava una Citroen che si è scontrato frontalmente con il mezzo sul quale viaggiava il secondo, un'auto furgonata. Dai primi riscontri pare che la Citroen abbia effettuato un sorpasso a un camion, finendo per scontrarsi con l'altra vettura, che procedeva nel senso di marica opposto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. In un primo momento era stato allertato l'elisoccorso, ma il ricovero dei feriti, all'ospedale Infermi di Rimini, è avvenuto in ambulanza.