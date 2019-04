Rimini Calcio, Venturini e Nava out per la trasferta di Monza: stiramento. Alimi recuperabile

Sport

Rimini

| 20:29 - 11 Aprile 2019

Un fase della partita di allenamento di giovedì mattina a Coriano.

Venturini e Nava sicuramente out per la trasferta di Monza. Giovedì la risonanza magnetica ha confermato la diagnosi effettuata dallo staff medico nel post partita di Bergamo per il primo (polpaccio), venerdì si attende l'esito dell'accertamento clinico anche per l'altro biancorosso (adduttori) dopo di che si valuterà l'entità dell'infortunio. Per entrambi, praticamente fermi nei primi quattro giorni della settimana, si prevede almeno un paio di settimane di stop.

Anche Variola e Alimi sono alle prese con acciacchi muscolari: il secondo giovedì mattina ha svolto ancora lavoro differenziato non partecipando alla partitella a ranghi contrapposti disputata sul campo in erba di Coriano, di fronte alla Grabo (si è visto in tribuna anche il presidente Giorgio Grassi in compagnia di un noto procuratore) ma si conta che entrambi facciano parte della lista dei convocati sabato dopo la seduta di rifinitura. La battaglia di Bergamo, insomma, ha lasciato dei segni pesanti.

Ma non è finita qui segno che anche la buona sorte non è alleata dei biancorossi: a Monza molto probabilmente sarà assente anche Pierfederici. Il giovane esterno ha subito una botta al ginocchio in un contrasto nella partitella in famiglia di Coriano ed è uscito dal campo visibilmente zoppicante. Nelle prossime ore si valuterà l'entità dell'infortunio con un esame ad hoc.

LA PARTITELLA Come il giorno precedente allo stadio Romeo Neri, sul campo in erba del Coriano mister Petrone ha schierato da una parte quella che dovrebbe essere la squadra titolare: rispetto a Bergamo al posto di Nava ha inserito Petti (pienamente recuperato), in sostituzione di Venturini sull'out destro Bandini mentre a centrocampo al fianco di Montanari c'era Palma. I titolari hanno segnato quattro reti (due Volpe, una Palma e una Buonaventura dopo aver preso il posto dello stesso Volpe passato dall'altra parte); la squadra in casacca verde è andata a segno con Osayande, il giovane attaccante della Berretti. Venerdì pomeriggio nuova seduta di allenamento.