Aperto un nuovo store Tigotà alle Celle: sei giovani neoassunti

| 17:41 - 11 Aprile 2019

Team riminese della nuova filiale Tigotà di Rimini.

Tigotà, insegna padovana leader della cosmetica e della pulizia della casa, inaugura uno store a Rimini. Più di 400 metri quadri di prodotti per la cura e l’igiene della persona e la pulizia della casa in una struttura di recente costruzione, dove ha aperto recentemente anche NaturaSì. Ad inaugurare stamattina lo store di Via XXIII Settembre 79, l’Assessore alle Attività Economiche Jamil Sadegholvaad.



La strategia di sviluppo a Rimini conferma l’obiettivo del brand padovano: rafforzare la presenza di Tigotà attraverso una diffusione capillare sul territorio. È infatti il 5° store della città e n. 570 di tutta Italia. “La nuova filiale di Rimini completa l’offerta dei servizi commerciali nel quartiere di Celle. Scegliamo aree di sviluppo sempre più mirate e circoscritte, diventando il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa.”



Il nuovo punto vendita vedrà impegnati 6 giovani neoassunti (età media 30 anni), di cui 4 giovani donne, tutte del territorio, che da oggi fanno parte del grande team Tigotà: più di 4200 persone che tutti i giorni lavorano con passione e dedizione per essere il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.



L’assortimento Tigotà è disponibile anche sul sito e-commerce tigota.it dove si può scegliere tra quasi 20.000 referenze e tre modalità di consegna degli acquisti: la consegna direttamente a casa, il ritiro degli acquisti nel punto vendita Tigotà preferito oppure in oltre 4000 edicole convenzionate in tutta Italia, di cui 7 a Rimini città.