Parcheggio selvaggio sulla ciclabile, ma l'automobilista reagisce in malo modo

| 16:39 - 11 Aprile 2019

Ennesimo caso di parcheggio selvaggio su una ciclabile. Lo scatto inviatoci da un nostro lettore riguarda la ciclabile di via Marecchiese, all'altezza della gelateria "La Romana". L'uomo stava percorrendo la ciclabile in sella alla sua bicicletta, quando si è trovato di fronte l'inaspettato ostacolo. Ha fatto così le sue rimostranze all'automobilista, ma questi ha reagito in malo modo, secondo quanto racconta il ciclista-lettore: "Mi ha detto che noi ciclisti stiamo sempre a rompere in mezzo alla strada e mi ha apostrofato a male parole. Però ho chiamato la Polizia, che provvederà a sanzionare l'automobilista", spiega.