Contributi per 70 milioni per collegare il Trc a Rimini Fiera: il caso arriva in Parlamento

| 16:28 - 11 Aprile 2019

Elena Raffaelli della Lega.

L'onorevole della Lega e assessore del Comune di Riccione Elena Raffaelli presenterà in commissione Lavori Pubblici un'interrogazione al ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, chiedendo un'analisi costi-benefici sul prolungamento del Trasporto Rapido Costiero fino a Rimini Fiera. “Non pago della violenza urbanistica ed ambientale che ha devastato Rimini e Riccione nel tratto compreso fra le 2 stazioni - attacca l'onorevole del Carroccio - il Partito democratico ha richiesto l'accesso ad un finanziamento per ben 70 milioni di euro per un secondo tratto - di appena 4 chilometri - verso la fiera di Rimini, peraltro già servita dai treni”. Per la deputata Raffaelli sarebbe sufficiente potenziare il trasporto ferroviario in occasione delle manifestazioni, "senza inventarsi l'ennesima opera anacronistica" e al contrario la priorità deve essere collegare "in maniera sicura, sostenibile e veloce l'offerta della costa con le eccellenze dell'entroterra".