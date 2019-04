Divertimento all'aperto, grande rock, sport e solidarietà: ecco gli eventi del weekend a Rimini

Eventi

Rimini

| 15:56 - 12 Aprile 2019

Aquilonata sul mare a Rimini.

Tutti col naso all’insù ad ammirare gli aquiloni nel cielo di Rimini o le “molecole” della Primavera del Giro a Riccione, ma grande protagonista di questo week-end sarà anche il rock della graffiante Loredana Bertè, e tanto altro. Cosa farete questo finesettimana? Se volete organizzarvi, vi diamo qualche idea.





MANIFESTAZIONI





Girandola di aquiloni sabato 13 e domenica 14 Aprile sulla spiaggia di Rimini a Marina centro dal bagno 12 al 26 denominata "Aquilonata sul mare". La manifestazione è giunta alla sua 35esima edizione. Saranno tanti gli aquilonisti provenienti da diverse località europee sulla spiaggia di Rimini, centinaia di aquiloni di ogniforma e colore dipingeranno il cielo.





Comincia così, en plein air, a Riccione sabato 13 aprile La Primavera del Giro, il progetto originale dell'assessorato al Turismo, Sport, Cultura, Eventi del Comune di Riccione, creato per inaugurare un anno speciale dedicato allo sport. Il previsto evento Molecole Show è slittato causa meteo, ma sarà l'occasione per brindare ad un calendario ricco di eventi fino a giugno.





Ritorna puntuale l'appuntamento con "L'isola dei curiosi" nel centro di Bellaria Igea Marina. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dal mattino a sera, lungo viale Paolo Guidi e nelle vie limitrofe si potrà infatti passeggiare nel caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all'artigianato artistico e non solo.





TEATRO E MUSICA





Venerdì all' RDS Stadium: Libertè Loredana Bertè Tour Teatrale 2018/2019. La cantante rock italiana Loredana Bertè, si esibisce sul palco dell' RDS Stadium di Rimini per presentare i nuovi brani dell'album inedito in uscita nell'autunno 2018 e ripercorrere il repertorio dei suoi più grandi successi.





Sabato a Castel Sismondo, è di scena Malatesta – Lo spettacolo itinerante a Castel Sismondo. Spettacolo teatrale itinerante all'interno degli ambienti di Castel Sismondo. L'opera MALATESTA, scritta nel 43 da Henry de Montherlant e riadattata ora da Davide Brullo con la direzione di Gianluca Reggiani, porta in scena la storia di Sigismondo e gli ultimi anni del dominio Malatestiano, trascorsi tra tensioni e complotti. Gli spettacoli, con soli 100 spettatori per appuntamento, si svolgeranno all'interno delle sale del Castello, donando una naturale ed affascinante scenografia mobile che sposterà azione e pubblico in 5 differenti set.

Ore: 21.00





Nato e interamente allestito a Cattolica come vuole una tradizione consolidata da qualche anno che visto produrre spettacoli di successo, Thelma e Louise, spettacolo inedito distribuito da Ater, Associazione teatrale Emilia Romagna, approda in anteprima assoluta venerdì 12 aprile al Salone Snaporaz (ore 21,15), a chiudere una stagione teatrale straordinaria e intensa, per la qualità delle proposte artistiche e per la presenza di pubblico, sempre numeroso e caloroso.





Incontri straordinari è il titolo del laboratorio di teatro per adulti condotto da Alice Toccacieli che si è svolto da novembre ad aprile, parallelo alla Stagione Teatrale 2018-2019, che troverà il suo esito finale portando in scena i suoi partecipanti domenica 14 aprile alle ore 18 al Teatro Sociale Novafeltria. Incontri straordinari è un lavoro che prova a esplorare la domanda "Chi è l'altro? Chi è il mio altro?"





Il quarto appuntamento della stagione 2019 del Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria, sabato 13 aprile 2019 alle 21.00, porta un titolo sognante e paradossale per omaggiare un grande della cultura italiana, Ennio Flaiano: Con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole. Il maestro del paradosso satirico e irriverente, critico corrosivo e ironico dei nostri tempi, tornerà a rivivere attraverso la voce di Denio Derni e la musica di Fabrizio Sirotti: un monologo di disarmante attualità.





Domenica al Teatro Galli, "Viva Verdi a Rimini"Evento speciale: concerto spettacolo. L'Associazione Mozart Italia sede di Rimini, propone il concerto spettacolo Viva Verdi a Rimini, Aroldo ma non solo, doveroso omaggio alla figura di Giuseppe Verdi. In programma le arie più famose del compositore.





SPORT





Sabato 13 e domenica 14 aprile farà il suo esordio il Trofeo Marecross Città di Bellaria Igea Marina, la prima edizione di una grande manifestazione dedicata agli amanti della moto cross e non solo, promossa da Cereta Racing Team in collaborazione con Full Gas Racing Team, Uisp Forlì e Cesena, e con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina: un evento inedito che unirà agonismo e solidarietà, con i proventi della manifestazione che saranno devoluti all'Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi ed un ricco montepremi.





MOSTRE E CULTURA





Venerdì 12 aprile, alle 20.45, al Primo Miglio di Rimini (Via Flaminia 88 angolo Via Colonna 1), si terrà la presentazione del nuovo libro dell'economista e politico italiano Giuseppe Provenzano dal titolo La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto (Donzelli editore).





San Giovanni in Marignano, detta “Il Granaio dei Malatesta” celebra l’incontro fra due protagonisti del XV secolo: Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini e Filippo Brunelleschi, ingegnere, architetto, matematico e artista, in visita a San Giovanni nel 1438 per il rafforzamento delle mura del castello.

Intenso il programma del prossimo weekend, 13 e 14 aprile, quando si farà un tuffo indietro nel tempo per la prima edizione di "A.D. 1438. Rivivi la storia".





Vite in transito associazione multiculturale , capofila del progetto IN-contro, un museo come spazio di condivisione e solidarietà, di cui sono partner le associazioni La bottega culturale e Orizzonti nuovi,informa che il museo etnografico di Rimini, Museo degli Sguardi, domenica 14 aprile sarà aperto al pubblico dalle ore 16 alle ore 19 in occasione della passeggiata tra Arte e natura, evento inserito nel programma del progetto In-contro.





Dopo le tradizionali Giornate del mese di marzo, Santarcangelo dedica a Tonino Guerra un nuovo evento speciale: sabato 13 aprile alle ore 17 la biblioteca Baldini ospiterà l'incontro "L'infanzia del mondo e altro ancora", presentazione del volume edito da Bompiani e del nuovo numero del mensile "Poesia".