Quasi 9 milioni di euro per le scuole riminesi, sbloccati i finanziamenti

Attualità

Rimini

| 15:08 - 11 Aprile 2019

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.

Altri 8,7 milioni di euro in arrivo per le scuole del riminese, dopo che mercoledì, a livello ministeriale, sono state sbloccate tre linee di finanziamento per interventi di edilizia. Lo annuncia il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi. La maggior parte dei finanziamenti, circa 7,7 milioni, sono destinati alla costruzione di tre nuovi istituti scolastici: la scuola dell'infanzia di Canonica di Santarcangelo, la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Zavalloni di Riccione, la scuola dell'infanzia e primaria Ferrari in Via Gambalunga a Rimini, nonché all'adeguamento sismico di tre strutture: la scuola primaria di Sant'Andrea in Casale, la scuola primaria Turci di Poggio Torriana e per l'edificio in uso al polo scolastico di Riccione - Savioli, Volta-Fellini. Il Miur ha inoltre accolto la richiesta di finanziamento per 22 interventi di adeguamento alla normativa anti-incendio. Circa 254.000 euro sono stati concessi per la costruzione della nuova palestra della scuola secondaria Fratelli Cervi di Riccione.