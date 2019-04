Basket C Silver, i Titans venerdì di scena a Jesi nel ritorno di Coppa AMU: palla a due alle ore 21

Sport

Repubblica San Marino

| 14:04 - 11 Aprile 2019

Il coach dei Titans Padovano Foto Fiorani.





Potrebbe essere l’ultimo atto della stagione 2018/2019, l’ultimo impegno agonistico per i Titans impegnati in questa C Silver umbro-marchigiana. Venedì si gioca a Jesi, alle 21, per gara2 di Coppa AMU contro l’Aesis. Lo scenario è quello del grande PalaTriccoli, teatro importante per una partita che vale come gara2 della serie tra nona e decima classificata del raggruppamento.

Un match, quello di domani, che potrebbe assegnare la Coppa ai Titans in caso di vittoria. Se invece dovesse essere l’Aesis a guadagnarsi il referto rosa, il verdetto verrebbe rimandato a gara3 (al Multieventi giovedì 18 alle 21).

Le altre tre sfide stagionali con l’Aesis sono finite tutte con la Pallacanestro Titano a esultare al 40’. La prima, l’esordio in campionato, terminò con un 73-50 nel quale i migliori marcatori furono da una parte Riccardi (20) e dall’altra Conte (16). Nel match di ritorno, vittoria Titans di 10 punti (70-80) con Kouyate a emergere per l’Aesis (16) e una bella prestazione di squadra per San Marino (cinque in doppia cifra) impreziosita dai 18 punti di Enrico Zanotti che proprio oggi compie gli anni.

Infine, il match di una settimana fa a Serravalle, finito 95-67 con Michele Padovano a quota 19, Riccardi a 14, capitan Macina e Semprini a 13. Dall’altra parte 21 punti per Galiano.

Titans in salute e pronti per questa gara2.