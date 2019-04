Acquista un libro per sostenere il canile di Rimini: prosegue l'iniziativa

Attualità

Rimini

| 13:18 - 11 Aprile 2019

Zeus, uno dei cani ospitati dal canile di Rimini.

Sabato 13 aprile, dalle 10 alle 16, è prevista la quinta data dell'iniziativa benefica "Libri&code", a cura dei volontari delle associazioni animaliste attive presso il canile "Stefano Cerni" di Rimini. Tanti riminesi hanno già partecipato ai precedenti appuntamenti, acquistando libri per sostenere la raccolta fondi a favore degli animali ospitati dal canile. Nel 2018 circa 500 tra cani e gatti sono transitati nella struttura. I responsabili sottolineano che i cittadini riminesi "si sono sempre distinti per la sensibilità e l’entusiasmo dimostrati in occasione di tutte le iniziativa di beneficienza organizzate dal canile".