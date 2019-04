Dall'inghilterra al riminese, alla scoperta delle strade del giro d'Italia e della Nove Colli

Attualità

Rimini

| 12:59 - 11 Aprile 2019

Ciclisti a San Marino (foto di repertorio).

Continua la stagione dei "Press Trip" targati Apt Servizi Emilia Romagna e il Consorzio Terrabici, nell’ambito del progetto di marketing e comunicazione sui mercati esteri che promuove il cicloturismo nella nostra regione. Da venerdì 12 a lunedì 15 aprile, la terza tappa 2019 con un focus dedicato a due eventi ciclistici di rilievo in programma il prossimo maggio in Emilia Romagna: la “Wine Stage” del Giro 2019 “Riccione – San Marino” e la 49esima edizione della Granfondo Nove Colli di Cesenatico, entrambi in programma domenica 19 maggio.



Mark Bailey, noto ciclo-giornalista londinese freelance con un suo fotografo al seguito, arriverà nella giornata di venerdì 12 per partecipare in un bike hotel di Riccione alla presentazione del progetto "Emilia Romagna Cycling" a cura di Apt Servizi Emilia Romagna e alcuni rappresentanti del Consorzio Terrabici. Sabato 13 primo bike tour per conoscere da vicino l’itinerario dell’attesissima prova a cronometro che parte da Riccione per scalare il monte Titano della Repubblica di San Marino. Ad accompagnarlo lungo i 36 km della prossima tappa del Giro Rosa la guida di Terrabici ed ex pro romagnolo Alessandro Malaguti. Domenica 14 sarà la volta della Nove Colli di Cesenatico. Bailey pedalerà sul percorso medio in compagnia dell’ex campione Alessandro Petacchi (per una intervista) e alcuni rappresentanti del Team Fausto Coppi, gli organizzatori della Granfondo che nel 2020 festeggerà il suo cinquantennale. Nel pomeriggio di ritorno dal tour, una visita al Museo Pantani e la cena in un ristorante tipico con i soci di Terrabici. Lunedi 15 giornata “extra-bike” con visita guidata nel centro storico di Rimini per un assaggio di storia e cultura.

Mark Bailey è stato inviato in Romagna dalle testate Cycling Plus Magazine (35.000 copie / 65.000 lettori) e Cyclist UK (40.000 copie / 70.000 lettori).

Prossimo appuntamento dei Press Trip di Apt Servizi Emilia Romagna e il Consorzio Terrabici con giornalisti e blogger stranieri, a fine aprile contestualmente agli eventi “Quattro Sassi della Valmarecchia” e la Granfondo Dieci Colli di Bologna.