Torna l'isola dei curiosi a Bellaria, mercatino e il raduno di auto e moto storiche

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:54 - 11 Aprile 2019

Un'immagine di una precedente edizione de 'L'isola dei curiosi' di Bellaria Igea Marina.

Ritorna puntuale l’appuntamento con “L’isola dei curiosi” nel centro di Bellaria Igea Marina. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dal mattino a sera, lungo viale Paolo Guidi e nelle vie limitrofe si potrà infatti passeggiare nel caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato artistico e non solo. Presenti per l’occasione espositori con collezionismo, piccolo antiquariato e vintage, oltre che il caratteristico mercatino agricolo a chilometro zero, un appuntamento immancabile nel centro dell’Isola dei Platani. Per domenica 14 aprile sono previsti ulteriori appuntamenti.

Dalle ore 9.00, in piazzale Perugia si terrà poi il 4° Raduno del Tricolore di auto e moto storiche, valido per il Challenge Rally Driver e per la Coppa Lancia Fulvia. Il raduno prevede un percorso turistico con tappa a San Mauro Pascoli, Savignano, Borghi, San Giovanni in Galilea, Santarcangelo, Torre Pedrera e rientro a Bellaria alle ore 12.00. Per informazioni e prenotazioni: Rally Driver Team – HF Club tel. 348.2266578.

Dalle ore 15.00, lo spazio di piazza Matteotti sarà dedicato ai piccoli curiosi, con la presenza del Ludobus Legnogiocando e dei suoi quaranta giochi realizzati in legno e materiale di recupero. Il Ludobus Legnogiocando è un furgone che porta in ogni luogo i giochi in legno della collezione realizzata da Manuel Pucci; dal 2003 si reca nei centri cittadini per stimolare le persone a giocare “come si faceva una volta” e per trasformare strade, piazze e qualsiasi altro spazio pubblico in luoghi di gioco e divertimento.

Non mancherà la musica, con la sfilata della banda musicale francese della Lorena, composta da circa cinquanta elementi, che presenterà il proprio repertorio di musica folkloristica.