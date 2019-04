San Giovanni in Marignano, ordinanza per uso delle slot in fasce orarie

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:21 - 11 Aprile 2019

Con apposita ordinanza sindacale il Comune di San Giovanni in Marignano ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi e dei congegni automatici con vincita in denaro, per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo e per tutelare gli interessi della comunità e contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli apparecchi. L'uso sarà limitato a fasce orarie prestabilite, dalle 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, di tutti i giorni feriali e festivi, ed escludendo l’utilizzo nelle altre fasce orarie, quando gli apparecchi andranno spenti dal gestore.

Da luglio, inoltre, il Ministero comunicherà in tempo reale al Comune quali macchine saranno funzionanti negli orari diversi da quelli prescritti, permettendo così di procedere alle relative sanzioni.

Per contrastare questo problematico fenomeno sono stati già adottati altri provvedimenti, in particolare la Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2017: "Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 5/2013 e ss.mm. e della D.G.R. 831/2017”.