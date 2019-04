Truffe, raggiri e furti, i Carabinieri in aiuto dei cittadini, primo incontro a Verucchio

Attualità

| 10:58 - 11 Aprile 2019

Assessora alla Sicurezza Eleonora Urbinati e Luciano Masini il comandate della stazione di Verucchio durante l'incontro.

Sollecitazioni, raccomandazioni, l’identikit del truffatore, consigli utili: i diversi verucchiesi che hanno risposto presente all’appello di Comune e carabinieri della Compagnia di Novafeltria, mercoledì nella Sala Riccardo Magnani alla presenza dell’assessora alla sicurezza Eleonora Urbinati hanno fatto una sorta di mini corso di formazione sui classici modus operandi di chi tenta di raggirare le persone, ricevendo l’opuscolo “Attenzione alle truffe” realizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Rimini.

Nel primo dei tre confronti con la cittadinanza, il comandante della locale stazione Luciano Masini ha ricordato agli intervenuti buone prassi quale l’utilizzo di catenelle fermaporte e bloccaserrande quando si esce di casa, la necessità di un buon rapporto con il vicinato per controllarsi a vicenda e invitato tutti a non esimersi dal contattare immediatamente il 112 in caso di situazioni sospette. Raccomandandosi di stare sempre all’erta quando si è avvicinati da persone che si fingono appartenenti alle forze dell’ordine, professionisti, operatori di compagnie del gas o dell’energia elettrica, operatori di Poste e Banche.

Gli altri due appuntamenti organizzati dall’amministrazione e dall’Arma sono in programma lunedì 15 aprile alle 15.30 al bar Beccari di Ponte Verucchio (riferimento anche per le frazioni di Dogana, Ponte Verucchio e Pieve Corena) e giovedì 16 maggio alle 15,30 al centro Le Pozzette di Villa Verucchio