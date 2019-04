Fermata dalla polizia locale con assicurazione falsa, a sua insaputa

Attualità

Riccione

| 19:14 - 10 Aprile 2019

L'assicurazione falsa.

Martedì pomeriggio nel comune di Riccione una pattuglia della polizia locale stava effettuando un normale controllo col Targa System per la verifica di assicurazioni e revisioni. E’ stato fermato un veicolo che il sistema segnalava non assicurato ma la proprietaria del mezzo ha mostrato una polizza apparentemente valida.



I controlli successivi hanno permesso di accertare che la polizza era falsa. La signora, convinta di aver pagato il premio assicurativo è incappata in una truffa. La donna ha versato su una carta prepagata ben cinquecento euro, attraverso una ricarica PostePay, intestata ad un soggetto terzo, senza passare dal sito web ufficiale dell'assicurazione. Il consiglio della Municipale è sempre quello di diffidare di chi vi offre coperture assicurative ad un prezzo troppo basso o attraverso canali non convenzionali. In caso di incidente stradale le conseguenze potrebbero essere molto gravi.