Rimini Calcio, lo schieramento anti-Monza legato alle condizioni di Alimi, Nava e Venturini

Sport

Rimini

| 20:28 - 10 Aprile 2019

Alessio Petti è recuperato: al Brianteo di Monza potrebbe giocare.

Doppio allenamento mercoledì per il Rimini allo stadio Romeo Neri in vista della sfida di Monza (l'arbitro è Ilario Guida di Salerno, assistenti Parrella-Mansi). Il tecnico Mario Petrone ha curato in particolare la parte tecnico tattica con schemi e partitella a metà campo. Come il giorno precedente Alimi ha svolto un lavoro differenziato e così Nava e Venturini. Dei tre, alle prese con acciacchi muscolari, è Nava il giocatore a destare maggiori preoccupazione.

La buona notizia, invece, è il recupero a pieno regime di Petti che è stato schierato nella partitella in famiglia in difesa sulla corsia sinistra con Bandini su quella opposta mentre a fare coppia con Montanari in mezzo al campo è stato schierato Palma. Gli altri erano gli stessi che hanno giocato a Bergamo. Presenti ancora i tre Berretti Guarino, Magi e Osayande. L'allenamento del giovedì è stato spostato al mattino, ma non sarà nè al Romeo Neri nè a Misano (stadio impegnato) come pareva in un primo tempo, ma in un campo della provincia in erba. Petrone probabilmente farà giocare una partitella in famiglia.

IL BABY PECCI A SEGNO Il calciatore del Rimini Alessandro Pecci, attaccante della formazione Under 17 guidata da mister Lele Vanni, è andato a segno mercoledì con la maglia della Rappresentativa di Lega Pro di categoria allenata da Daniele Arrigoni, a Fermo contro i pari grado della della Fermana dopo lo stage di due giorni.

QUI MONZA Dopo il sold-out in occasione della semifinale di Coppa Italia di serie C contro il Vicenza che aveva costretto a molti tifosi a restare fuori dall’impianto, il Monza Calcio annuncia di aver ottenuto l’agibilità per portare la capienza dello stadio Brianteo a 7.499 spettatori già a partire dalla partita di domenica contro il Rimini. L’operazione rientra nel percorso di ammodernamento dell’impianto che nei prossimi mesi darà alla luce altre importanti novità.

PREVENDITA E’ attiva la prevendita per l’incontro Monza-Rimini, in programma domenica 14 aprile allo stadio “Brianteo” (fischio d’inizio ore 16.30). I tagliandi del Settore Ospiti si potranno acquistare, al prezzo di € 5 + diritti di prevendita (Under 16 € 1 + diritti) e sino alle ore 19 di sabato 13 aprile, nei seguenti punti vendita del circuito Vivaticket (www.vivaticket.it):

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Rimini Reservation: piazzale Cesare Battisti 1, Rimini (0541.51331)Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

Per l’acquisto non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso.

Il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti resterà chiusa.