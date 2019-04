Riccione, studenti a lezione sulle fake news in tema vaccini e medicina

Attualità

Riccione

| 18:14 - 10 Aprile 2019

Francesco Maria Galassi in cattedra all'Istituto Volta Fellini di Riccione.

Lunedi’ 8 Aprile presso l’Auditorium dell’Istituto Volta-Fellini di Riccione si è svolta la conferenza aperta agli studenti ed al pubblico sul tema: “Medicina tra salute e verita’: la parola alla storia”. L’incontro è stato organizzato grazie alla fattiva collaborazione tra l’Istituto Volta-Fellini ed il Rotary club Riccione-Cattolica. Dopo un breve saluto del dirigente scolastico Paride Principi e del presidente del Rotary Club Gabriele Cenerini, è iniziata la conferenza del relatore Francesco Maria Galassi, originario di Santarcangelo, gia’ ricercatore in paleopatologia presso l’Universita’di Zurigo e ora Professore associato presso la Flinders University di Adelaide (Australia) e distaccato in qualita’ di direttore del FAPAB Research di Avola (Sicilia). Incluso nel 2017 dalla Rivista americana Forbes nella lista dei 30 scienziati under 30 più influenti d'Europa, è un medico paleo-patologo di fama internazionale, molto attivo nella lotta alla fake news. Affrontando il tema della conferenza, si è soffermato sui vaccini e sul cancro, e in una carrellata di storie e racconti, ha analizzato i casi celebri di personaggi quali Federico da Montefeltro e del faraone Sa-Nakht. Concludendo la sua esposizione, ha affermato che "è fondamentale riscoprire la storia delle malattie se si vogliono affrontare le sfide della medicina moderna con la giusta consapevolezza” e sottolineato come le “fake news, dai vaccini al cancro, esistono non solo per la mancanza di buona comunicazione,ma anche per insufficiente conoscenza storica”.