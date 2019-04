Grande festa per i 100 anni di Dora, storica maestra di molte generazioni di Torre Pedrera

Attualità

Rimini

| 17:05 - 10 Aprile 2019

La centenaria con l’assessore Jamil Sadegholvaad.

Torre Pedrera festeggia un’altra centenaria assieme ai parenti, nipoti e pronipoti ha ricevuto un omaggio floreale dall'amministrazione comunale dall’assessore Jamil Sadegholvaad e da una rappesentanza di amiche care di Torre Pedrera.



Una vita quella di maestra Dora interamente dedicata al lavoro come maestra di molte generazioni di Torre Pedrera ma anche aiutanto tante persone ma senza dimenticare di accudire la sua famiglia sempre unita su valori fondamentali ed indissolubili; una vita piena di amore, di fede, di semplicità e di saggezza. Contornata dall’affetto dei familiari e care amiche si sono ritrovati numerosi per questo importante traguardo . L'assessore Jamil Sadegholvaad, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza, ha consegnato alla festeggiata un bellissimo omaggio floreale per i suoi 100 anni. I vicini di casa assieme ad alcuni compaesani hanno rallegrato il compleanno con una bella merenda e un caloroso abbraccio alla maestra Dora, con l’auspicio di raggiungere ulteriori traguardi”.