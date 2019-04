Futuro del centro storico di Rimini: il sindaco Gnassi a confronto con i commercianti

Attualità

Rimini

| 16:57 - 10 Aprile 2019

GIanni Indino, presidente Confcommercio Rimini.

Un confronto diretto tra imprese e amministrazione sul centro storico. Lo organizza Confcommercio della provincia di Rimini per lunedì 15 aprile p.v. alle ore 14:30 nell’Auditorium di viale Italia 9/11. Nell’ambito delle iniziative dell’associazione “Il nostro impegno per il centro storico”, il presidente Gianni Indino ha invitato al tavolo del confronto pubblico il sindaco Andrea Gnassi, l’assessore alle Attività economiche, Sicurezza e legalità, Igiene pubblica e Lavori pubblici Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Mobilità, Demanio, Programmazione e gestione del territorio, Roberta Frisoni, che discuteranno con gli intervenuti sul tema: “Lo sviluppo del cuore della città di Rimini tra cambiamento, criticità e prospettive”.

“E’ un’occasione di confronto con l’amministrazione che non va persa – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. E’ giusto lamentarsi quando le cose non vanno, ma è altrettanto importante sfruttare momenti come questo per avere risposte certe, concrete e attendibili dai diretti interessati. Per questo ringraziamo l’amministrazione locale riminese che ha accettato il nostro invito e interverrà all’incontro con il sindaco e due assessori. Numerosi i temi che ci sono stati indicati dai nostri associati che hanno attività nel centro storico e nei borghi ad esso attigui che svilupperemo durante l’incontro. Ci aspettiamo un confronto franco e diretto, che offra spunti di riflessione e che inviti ad avanzare suggerimenti, osservazioni e prospettive da parte di chi opera e vive il centro quotidianamente, con le sue difficoltà da superare e i suoi punti di forza su cui lavorare per lo sviluppo”.