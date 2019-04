Rimini, esami pre accademici all’Istituto musicale Lettimi

Attualità

| 16:52 - 10 Aprile 2019

Sono aperte fino al 30 aprile le iscrizioni agli esami Pre-Accademici delle sessioni estiva e autunnale dell'anno accademico 2018-2019 all’Istituto musicale Lettimi di via Cairoli a Rimini. Per gli allievi interni e delle scuole esterne convenzionate col Lettimi, il termine è prorogato al 10 maggio.

Si tratta, nello specifico, degli esami di competenze strumentali e teoriche di livello pre-accademico delle scuole di chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, tromba, violino e violoncello. Le domande, che dovranno essere consegnate all’Istituto musicale Lettimi, possono essere QUI scaricate





Calendario prove

Le prove si svolgeranno a partire dal 17 giugno 2019 per la sessione estiva

e a fine settembre 2019 per la sessione autunnale.

Le date e i nominativi dei candidati di tutti gli esami saranno pubblicati

sul sito dell'Istituto Lettimi il 5 giugno 2019 per la sessione estiva e il 7 settembre 2019 per la sessione autunnale.