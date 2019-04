Elezioni Verucchio, Stefania Sabba si ricandida. Ecco la sua squadra

Attualità

Verucchio

| 16:43 - 10 Aprile 2019

La squadra del sindaco uscente, di nuovo candidato, Stefania Sabba.

Sette donne, cinque uomini, tante persone che si mettono in gioco per spirito di servizio assoluto verso il nostro paese, chi entrando direttamente in questa lista e chi contribuendo con idee, passione e progetti perché #lepersonepossono. Questo lo spirito di Impegno Civico per Verucchio, lista civica che riassume e rappresenta le varie generazioni e tutti gli aspetti della vita sociale e comunitaria. Sono le persone il centro e il fulcro del nostro pensiero, di un programma elaborato raccogliendo le sollecitazioni dei nostri concittadini e che breve sarà distribuito ai vari gazebo, nella sede del Comitato Elettorale in via Casale e nei tanti momenti di confronto pubblico in calendario. Queste la foto ufficiale e le varie testine realizzate qualche giorno fa in quella Rocca Malatestiana che ci proietta nel mondo, con qualche cenno biografico di ogni candidato.



Stefania Sabba, 49 anni, avvocato, già Difensore Civico, è sindaco uscente e candidato sindaco.

Marina Albani, 55 anni, portalettere, impegnata nel volontariato e nel sindacato.

Fabio Bianchi, 46 anni, Progettista per un’azienda del territorio, si occupa di ricerca e sviluppo. Impegnato nel sociale e sport

Andrea Cardinali, 49 anni, vigile del fuoco, fa parte del gruppo CIVIVO

Sabrina Cenni, 52 anni, libera professionista e docente di graphic design, consigliere comunale uscente.

Luigi Dolci, 62 anni, pensionato ex vigile del fuoco, vicesindaco, assessore ai lavori pubblici e urbanistica.

Stefania Fabbri, 20 anni, studentessa di scienze politiche internazionali e diplomatiche, membro del gruppo Gi.o.c

Paolo Masini, 40 anni, imprenditore, suona nella Banda Musicale Città di Verucchio.

Federica Neri, 44 anni, Imprenditrice nel settore grafica e stampa, esperta in comunicazione emozionale, ecologista e ambientalista.

Stefania Pignatelli, 49 anni impiegata ufficio tecnico in un’azienda del settore edile, Impegnata nel sindacato e nel sociale.

Linda Piva, 43 anni, coordinatrice comunicazione e organizzatrice eventi del gruppo Scm.

Alberto Tonni, 46 anni, dipendente Scm, fa parte del gruppo "Amici della tavola".

Eleonora Urbinati, 32 anni, agente di Polizia Municipale, assessore a scuola, sicurezza, polizia municipale, sport e politiche giovanili.



GALLERY: da sinistra Stefania Sabba, Stefania Fabbri, Eleonora Urbinati, Fabio Bianchi e Alberto Tonni.