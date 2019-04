San Leo, il ringraziamento del sindaco all'Arma dei Carabinieri per le attività svolte sul territorio

Attualità

San Leo

| 16:30 - 10 Aprile 2019

Il sindaco di San Leo Mauro Guerra.

L'amministrazione comunale di San Leo e il sindaco Mauro Guerra, arrivati al termine della legislatura, ringraziano per la loro opera l'Arma dei Carabinieri, in particolare il Comandante della Stazione di San Leo, Maresciallo Maggiore Ivo Tedde, per l'intenso lavoro svolto non solo sotto il profilo dell'azione di contrasto e prevenzione ai reati, ma anche durante alcune situazioni di criticità, su tutte il crollo della rupe del 2014. "Sono stati molto utili ed apprezzati gli incontri pubblici dell'Arma dei Carabinieri rivolti alla cittadinanza e quelli svolti nelle scuole del territorio comunale, con la fondamentale collaborazione del Comune, degli Insegnanti e della Direttrice dell’Istituto Comprensivo Battelli", si legge in una nota dell'amministrazione comunale, che rimarca la disponibilità dell'Arma per fare informazione e divulgazione su temi di varia attualità nazionale, con incontri pubblici nelle scuole, Teatro di Pietracuta, Palazzo Mediceo in San Leo. In particolare si sono approfondite le tematiche legate alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Nel più recente appuntamento a San Leo, svoltosi al Palazzo Mediceo di San Leo giovedi 4 aprile, è stato trattato anche l’attuale tema del femminicidio, delle truffe agli anziani e riportato un riassunto delle varie attività svolte in questi anni nelle scuole.