Parchi giochi accessibili anche ai bimbi con handicap. Bellaria li finanzia con il 5 per mille

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:14 - 10 Aprile 2019

Parco giochi accessibile a tutti (foto di repertorio).

Anche quest’anno i cittadini di Bellaria Igea Marina possono destinare il 5 per mille dell’Irpef alle attività svolte dai Servizi Sociali del Comune: una scelta che non costa nulla e con la quale il cittadino può vincolare la propria quota a finalità di carattere esclusivamente sociale che interessano il territorio.

In particolare, spiega l'amministrazione comunale, la cifra che verrà raccolta in questo 2019 sarà integralmente impiegata per l’acquisto e l’installazione nei parchi pubblici, di giochi inclusivi e accessibili a tutti i bambini, in un’ottica di integrazione che non escluda, anche tra i più piccoli, l’incontro con la diversità e la disabilità.

Negli ultimi cinque anni, il 5 per mille destinato dai cittadini al Comune di Bellaria Igea Marina ha consegnato quasi 21.000 euro all’attività quotidiana portata avanti dai Servizi Sociali della città a favore dell’integrazione e dell’inclusione sociale, delle politiche abitative, del supporto delle famiglie più povere, degli anziani e dei disabili.