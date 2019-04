Basket giovanile, i Crabs Under 15 piegano largamente Fidenza: quarto posto blindato

Sport

Rimini

| 15:34 - 10 Aprile 2019

Un'azione dei Crabs Under 15 nella sfida contro Fidenza.

Dopo la strepitosa vittoria nel derby con Santarcangelo i Cras Under 15 di coach Montanari sfornano un’altra ottima prestazione e battono anche Fidenza (72-44) blindando il quarto posto.

Forse la tensione per la partita, forse le scorie della rimonta nel derby portano i Granchi ad un avvio lento, con una difesa poco brillante che permette a Fidenza di condurre la gara all’inizio. Ma bastano pochi minuti ai biancorossi per cambiare marcia e prendere in mano le redini del match.

Il secondo quarto è a completo appannaggio dei Crabs, l’intensità in difesa sale concedendo solo 9 punti alla squadra emiliana. Per i biancorossi sale in cattedra Purboo (13 punti) che trascina i compagni al +23 prima di dover lasciare il campo per un fastidio muscolare.

Nella seconda metà della partita non c’è molto da fare, i Granchi gestiscono l’incontro tenendo sempre a più di 20 punti di distacco gli avversari. Spazio per tutti i ragazzi di coach Montanari che dimostrano spirito di squadra e determinazione, andando tutti quanti a referto.

Un’ottima prestazione del gruppo, che permette di andare a giocare la prossima partita a Bologna contro la Virtus più sereni sapendo che il quarto posto è sempre più al sicuro.

“Un’ottima partita da parte di tutti. Forse all’inizio avevamo ancora la testa al derby vinto, ma è bastato poco per prendere in mano la partita e portarci a casa la vittoria. Sono orgoglioso dei ragazzi che continuano a dimostrare determinazione e voglia di vincere, ora ci aspetta una partita difficile ma noi siamo pronti a dare battaglia” dice coach Matteo Montanari.



Il tabellino

CRABS 1947 – ACADEMY BK FIDENZA 2014

Crabs: Tombetti 11 (4/6, 1/2, 0/0), Stella 2 (0/1, 0/4, 2/2), Romani 2 (1/2, 0/4, 0/0), Purboo 13 (4/8, 1/1, 2/3), Tengueu 4 (2/7, 0/0, 0/0), Zaccaria 4 (0/1, 1/1, 1/2), Sovera 4 (1/2, 0/2, 2/4), Baldisserri 5 (2/4, 0/2, 1/2), Baietta n.e., James 21 (8/12, 0/0, 5/11), Abati 6 (3/4, 0/0, 0/0). All: Montanari, Firic.

PARZIALI: 22 – 18, 50 – 27, 62 – 38