Sicurezza, 372 arresti e 1289 denunce per la Polizia nel 2018. Boom dei sequestri di droga

| 14:38 - 10 Aprile 2019

Il Questore di Rimini Francesco De Cicco con il personale di Polizia.

Tempo di bilanci per la Questura di Rimini, relativamente all'attività posta in essere nell'anno 2018. La Squadra Volanti ha operato 240 arresti e denunciato 1121 persone; sul fronte delle denunce si è registrato un aumento del 54% (furono 724 nel 2017). Anche gli interventi, a fronte delle chiamate dei cittadini o delle segnalazioni, sono aumentati: 7619, contro i 7372 del 2017, +3,3%). La Questura ha disposto anche un potenziamento dei controlli della Squadra Volanti, che sono aumentati del 18%.

Numerosi gli arresti anche della Squadra Mobile, 132: 68 nei confronti di latitanti (34 nel 2017, aumento del 50%), 3 per omicidio e tentato omicidio, 27 per traffico di sostanze stupefacenti, 7 per rapina, 11 per delitti contro la persona e 16 per delitti contro il patrimonio. La Squadra Mobile ha formalizzato 168 denunce. Da segnalare l’impennata di quelle relative ai delitti contro la persona: 29 nel 2017, 84 nel 2018 (+189%).



LOTTA ALLO SPACCIO. Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di droga, la Squadra Mobile ha sequestrato 4,211 Kg di cocaina (1,108 Kg nel 2017, +280%), 9,378 Kg di Hashish (418 gr nel 2017, +2143 %), 4284,53 Kg di marijuana, oltre che quantitativi di eroina, extasy e ketamina, per un totale complessivo di 17,93 Kg di sostanze stupefacenti sequestrate.



DIVISIONE ANTICRIMINE. L’adozione di misure di prevenzione personali da parte del Questore di Rimini si è basata sulla consueta approfondita attività istruttoria della Divisione Anticrimine. Nel complesso sono stati emessi 65 fogli di via obbligatorio (+27% rispetto al 2017), 35 avvisi orali (+37%) e 12 ammonimenti (+50%).



UFFICIO IMMIGRAZIONE. Dati in aumento anche per l'attività dell'ufficio immigrazione. Nel 2018 i decreti di espulsione sono stati 215 (+4,3%), ma sono significativi gli aumenti di decreti di allontanamento per cittadini comunitari (11, +54%), i trattenimenti con obbligo di presentazione (37, +54%) e i trattenimenti presso i Cpr (33, +43%).