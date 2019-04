Grande successo della domenica di Santarcangelo dedicata al vintage e allo shopping retrò

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 10 Aprile 2019

Addobbi vintage per lo 'Special Market' Santarcangelo.

Oltre 500 persone a Santarcangelo, domenica 7 aprile, per l'evento dedicato al vintage e al commercio, un evento sinergico voluto da Blu Nautilus e Città viva.

Apprezzatissimi e fotografissimi gli allestimenti che i soci dell’Associazione commercianti hanno installato per l’occasione, dai salotti in piena regola con tanto di divani e tappeti, ad un ombrellone e una sdraio in pieno centro storico, da una vespa da collezione, a un vecchio giradischi funzionante dentro ad un ambientazione in stile vittoriano. Tanti piacevoli spunti di originalità, mista all’esposizione dei propri prodotti, che hanno deliziato, e sorpreso, tutti i visitatori.

Giulio Brandinelli, vice-presidente di Città Viva, si rallegra della buona riuscita dell’operazione “Attraverso lo Special Market abbiamo voluto lanciare un segnale: l’azione del commercio può valorizzare fortemente la nostra Città e oggi ne è stato un esempio. Installazione originali, fantasiose, di qualità, ma soprattutto belle rappresentano perfettamente le stesse caratteristiche della Città di Santarcangelo ma strizzando, giustamente, un occhio all’aspetto commerciale delle nostre attività. La massiccia partecipazione degli associati Città Viva mostra quanto questo gruppo sia affiatato e forte e, sono sicuro, la prossima volta saremo ancora di più.”

Appuntamento quindi al prossimo appuntamento da trascorrere in quel grande salotto che è il centro di Santarcangelo.