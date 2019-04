Montescudo Monte Colombo lancia la propria 'no Tax area'

Attualità

Montescudo

| 13:34 - 10 Aprile 2019

Panoramica di Montescudo Monte Colombo.

A Montescudo-Monte Colombo sono aperti i termini per la presentazione delle domande di incentivi a sostegno delle imprese (sotto qualsiasi forma) che hanno avviato una nuova attività, o hanno trasferito la sede dell’attività, all’interno del territorio comunale nel periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018.



Il consigliere comunale Mirco Fiorani, delegato alle attività produttive e rapporti con attività commerciali, ha seguito l’iter e concordato i termini dell’avviso pubblico con la giunta Castellari, coadiuvati dai responsabili del Comune. Fiorani spiega: “Siamo consapevoli delle difficoltà che vivono tutte le attività economiche in questo periodo, in particolare quelle che sono state avviate da poco. Come Amministrazione Comunale abbiamo preso fin dall’inizio del nostro mandato l’impegno di sostenere queste imprese e questo avviso pubblico va in quella direzione, erogando contributi a fondo perduto per l’equivalente di quanto pagato come tributi comunali nell’arco dell’intero triennio. Una sorta di No Tax Area, quindi, che auspichiamo dia un aiuto concreto a chi ha deciso di investire nel nostro territorio. Il meccanismo di calcolo ha permesso inoltre di valutare l’entità del fondo necessario a coprire tutte le richieste che potrebbero pervenire, stabilendo in 10mila euro l’ammontare complessivo. L’intento dell’amministrazione comunale è comunque quello di prorogare, e possibilmente anche aumentare, questi contributi a fondo perduto anche nei prossimi anni di legislatura, trasformandolo in un ulteriore incentivo ad avviare nuove attività in territorio. Vorrei infine sottolineare come tutto il percorso di ideazione e costruzione di questo intervento sia stato condiviso con le associazioni di categoria, alle quali, come a tutte le attività che ne abbiano i requisiti, rinnovo l’invito a fare richiesta di questi contributi. C’è tempo fino alle 13 del 30 aprile”.

Per tutti i dettagli, l’Avviso pubblico è consultabile integralmente al seguente link

http://comune-montescudo-montecolombo.rn.it/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-favore-di-nuove-imprese-per-la-valorizzazione-dei-centri-storici-e-delle-frazioni-con-riferimento-al-periodo-01-01-2016-3/