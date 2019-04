Shuttle Bologna-Rimini: nel periodo estivo dieci corse quotidiane fino a Riccione

Turismo

Riccione

| 11:53 - 10 Aprile 2019

Shuttle Rimini Bologna.

Si entra nel cuore della stagione estiva e anche quest’anno la destinazione Perla Verde diventa più comodamente e semplicemente raggiungibile, per turisti italiani e stranieri.

Grazie alla rinnovata partnership tra “Vip srl”, società che gestisce la linea su gomma “Shuttle Rimini – Bologna Airport” e Federalberghi Riccione, dal 18 aprile al 31 ottobre saranno 10 le corse quotidiane a disposizione di ogni passeggero. Gli utenti da e per Riccione avranno la possibilità di usufruire di un servizio dedicato, esclusivamente su richiesta con 24 h di anticipo, partendo/arrivando da/in quattro distinti punti (Stazione F.S. - Riccione Terme – Via Milano – Via G. D’annunzio), per poi arrivare alla fermata di Via Fada a Rimini e continuare tranquillamente il viaggio verso APT Bologna. I biglietti sono prenotabili e acquistabili on line su www.shuttleriminibologna.it o direttamente nelle prevendite autorizzate.



Nel 2018, sempre nell’arco temporale maggio/settembre, sono stati 11mila i turisti in viaggio tra hub felsineo e Perla Verde. Da sottolineare come la metà del volume di traffico (49%) sia arrivato dall’estero. Regno Unito e Germania, i Paesi più rappresentati, con 30% complessivo dell’incoming internazionale. Luglio il mese più affollato dell’estate: 1.800 arrivi.



“L’aumento delle corse estive corrisponde alla crescita dei volumi stagionali di traffico. Oggi il concetto stesso di viaggio è profondamente cambiato. Ci si muove sfruttando connessioni costanti e in tempo reale tra differenti vettori. E i nostri mezzi rispondono perfettamente a quest’esigenze – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl – il bus vive una seconda giovinezza, perché rappresentano la risposta migliore per coprire l’ultimo miglio di ogni viaggio. Sono comodi, con costi bassi, riducono i volumi di traffico e inquinamento e facilmente accessibili. Il numero crescente di passeggeri che ci scelgono, ne sono una dimostrazione”.



“La rinnovata collaborazione con Vip s.r.l. ci permette quest’anno di fare un grande salto di qualità del servizio di trasporto dei nostri ospiti. I punti di raccolta davanti agli alberghi nella linea del lungomare permette una personalizzazione unica del trasporto da e verso l’aeroporto Marconi di Bologna – ha concluso Luca Cevoli, direttore Federalberghi Riccione - Siamo sicuri che le prenotazioni, che già hanno raddoppiato in questi primi 2 anni, avranno un ulteriore balzo positivo visto la qualità ed economicità del servizio di trasporto. Ogni albergo diventerà un promotore di questa iniziativa già conosciuta e utilizzata da molti turisti”.