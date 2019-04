Maratona di teatro sul tema del tempo, a Rimini martedì 16 aprile

Eventi

Rimini

| 11:23 - 10 Aprile 2019

Barbara Martinini, Gianni Donati - Foto di Pio Sbrighi.

Una maratona di quattro ore sul tema del tempo: tempo che scorre e attimo presente da vivere nel qui e ora. Sulla scena del Teatro degli Atti lo spettacolo di teatrodanza La Durata viene eseguito tre volte consecutive senza interruzione. La performance, ispirata alle stagioni, è concepita in maniera circolare e ogni singola messa in scena rappresenta il passaggio di un anno. Giro dopo giro lo spettacolo si trasforma mentre gli interpreti accolgono e accettano gli inevitabili cambiamenti derivanti dalla stanchezza e ciò che ne consegue, per una poetica dell'ineluttabilità del tempo che scorre e che tutto trasforma. Contemporaneamente negli spazi adiacenti si svolgono altre performance di teatro, musica e danza, sempre sul tema del tempo. Lo spettatore può muoversi tra gli spazi e decidere quando arrivare, cosa seguire e quanto rimanere, con la possibilità di entrare e uscire a piacimento dalla sala principale dove si svolge lo spettacolo ciclico.

In quale tempo, in quale flusso viviamo? E quali sono gli attimi che elevano la nostra natura?

PROGRAMMA:

Foyer – 19.30 – Momo: come sono andate davvero le cose – Binario Vivo

Bar – 19.40 – La contessa Isotta – Città Teatro

Foyer – 19.50 – Inversioni – Collettivo Arteda Ricerche Espressive

Teatro – dalle 20.00 alle 23.20 non stop – La Durata – Il Tempo Favorevole

Foyer – 20.10 – Momo: come sono andate davvero le cose – Binario Vivo

Sala Pamphili – 20.30 – I giorni della merla – Sardinia@Dance

Chiostro – 20.40 – Inversioni – Collettivo Arteda Ricerche Espressive

Saletta – 20.50 – Un giorno felice – Mulino di Amleto Teatro

Sala Pamphili – 21.00 – Costellazioni – NNChalance