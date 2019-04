Documentari di qualità, nuova rassegna al Cinema Tiberio di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:51 - 10 Aprile 2019

La poetessa Vivian Lamarque una delle protagoniste del documentario.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) giovedì 11 aprile si inaugura la rassegna Doc, Doc chi è? dedicata al documentario di qualità (proiezioni ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 7 ridotti € 6): il primo film in programma è Treno di parole di Silvio Soldini dedicato al poeta Raffaello Baldini: Raffaello Baldini, poeta tra i maggiori italiani del secondo ‘900, scriveva nel dialetto di Santarcangelo di Romagna. Canta dello spaesamento, delle nevrosi dell’uomo contemporaneo con sofferta ironia, capace d’irresistibile comicità. Attraverso le testimonianze, le poesie da lui lette, frammenti dei monologhi, paesaggi romagnoli, si restituisce un poeta ancora sorprendentemente sconosciuto. Alla proiezione serale sono attesi ospiti legati alla poesia di Raffaello Baldini.

Seguirà sabato 13 aprile Ti porto io di Chris Karcher e Terry Parish, il viaggio di Patrick e del suo amico disabile Justin sul Cammino di Santiago, 800 chilometri da una prospettiva completamente nuova.

Giovedì 2 maggio è in programma, in uscita nazionale, Le Grand Bal di Laetitia Carton, il racconto dell’esperienza annuale che ogni anno raccoglie nella campagna francese migliaia di persone da ogni parte d’Europa appassionate di balli tradizionali. Tra le due proiezioni nel chiostro della Chiesa è previsto un’animazione in collaborazione con il gruppo Danzamondo di Rimini.

Seguiranno giovedì 9 maggio Alla ricerca di Europa di Alessandro Scillitani, ospite alla proiezione serale, il film Voci dal silenzio di Alessandro Seidita e Joshua Wahlen, racconto di un’esperienza monastica (lunedì 13 maggio), il viaggio scientifico del regista Felice Farina (ospite alla proiezione serale) nel suo film Conversazioni atomiche, in programma giovedì 16 maggio, la bellezza della montagna nel film in prima visione Mountain di Jennifer Peedom con la voce narrante di Willem Defoe (giovedì 23 maggio) e ancora il discusso documentario dedicato al latte The Milk System di Andreas Pichler (giovedì 30 maggio, evento Movieday) e In the Same Boat di Rudy Gnutti, appassionata riflessione sul mondo del lavoro (giovedì 6 giugno, prima visione).