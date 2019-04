Polisportiva Junior Coriano, Sabina Marzi è il nuovo presidente. Ecco il consiglio direttivo

Sport

Coriano

| 09:54 - 10 Aprile 2019

Il gruppo di dirigenti e tecnici della Polisportiva Junior Coriano.

Lunedì scorso al bar del Palasport di Coriano la Polisportiva Junior Coriano ha ufficializzato presentato e il nuovo direttivo.

Tante le novità ad iniziare dal nuovo organigramma. Lucio Rossi, per impegni lavorativi, lascia il timone a Sabina Marzi, moglie dello storico presidente e ideatore della società Cesare Conti. Un altro pilastro, Gigi Fabbri, lascia il proprio incarico di segretario per problemi di salute a Giuseppe Monticelli, che in questi ultimi anni ha lavorato e sostenuto la società con intensa assiduità.

Ad affiancare Sabina nell’operato ci saranno nuove e giovani figure della realtà corianese: il vice presidente sarà Andrea Baiocchi; il segretario sarà Giuseppe Monticelli; il consulente di supporto sarà Paolo Conti; il marketing designer sarà Giovanni Bianchini. Il consiglio direttivo sarà formato da: Adamo Crescentini, Daniele Baiocchi, Daniele Ugolini, Federico Buldrini, Lamberto Fabbri, Lucio Rossi, Piero Guiducci, Valeria Guiducci e Fabio Bonfini.

“Dopo la scomparsa del caro presidente la società rimane unita e determinata nel preservare l’importanza e i benefici dello sport giovanile - dicono i dirigenti della Polispoertiva Junior Coriano - Continuando la passione e la dedizione del marito, Saby Marzi ricorda l’obiettivo sulla quale la Polisportiva Junior Coriano è stata fondata ovvero quella di formare un ambiente sano ed educativo dove i giovani di oggi possano sentirsi incoraggiati e motivati a promuovere le proprie passioni e ambizioni, dando loro la possibilità di relazionarsi e formarsi all’interno della realtà sportiva. Un ringraziamento particolare viene riconosciuto anche a tutti i mister e collaboratori sportivi, perché è grazie alla loro dedizione, al loro lavoro, alla loro professionalità e serietà che hanno reso grande la società”.