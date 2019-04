Violenza sessuale su una disabile, arrestato riccionese

Cronaca

| 07:17 - 10 Aprile 2019

Violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Sono le accuse per un 36enne, S. M. di Ivrea ma residente a Riccione che lunedì sera ha abusato di una donna disabile in spiaggia. I fatti sono accaduti a Cervia. L'uomo, dopo aver allungato le mani sulla donna, l'ha portata in spiaggia e ha abusato di lei. Della situazione si sono accorti alcuni passanti che hanno avvisato i Carabinieri che sono così giunti sul posto cogliendo l'uomo sul fatto. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Per il 36enne, con precedenti ed in cura presso il Sert, sono scattate le manette. Per lui l’accusa è quella di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni.