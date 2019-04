Aveva strappato con un morso l'orecchio alla fidanzata a Saludecio, chiesto giudizio immediato

Attualità

Saludecio

| 06:51 - 10 Aprile 2019

Ingresso del Tribunale di Rimini.

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'emissione del decreto di giudizio immediato per il 31enne umbro che la notte del 25 novembre fuori da un locale a Saludecio strappò a morsi l'orecchio della fidanzata. Per la Procura, il ragazzo deve essere processato per lesioni gravissime personali con le aggravanti che dal gesto ne è derivato uno sfregio permanente per la persona offesa e per aver agito per futili motivi. L'ex fidanzata, una commessa di 35 anni, la notte stessa dell'aggressione era finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il fidanzato, un macellaio della provincia di Perugia, era stato invece fermato dai carabinieri di Riccione e Cattolica mentre rientrava a casa, a Perugia.