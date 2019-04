Sport

Rimini

| 20:14 - 09 Aprile 2019

I dirigenti di Rimini Calcio e Verucchio hanno siglato un accordo di collaborazione.





Hanno toccato la "doppia cifra" le affiliazioni strette dal Rimini F. C. con le realtà calcistiche del territorio. Questa volta il percorso di collaborazione intrapreso dalla dirigenza biancorossa ha permesso di siglare l'accordo con una storica società della provincia, l'Asd Verucchio. Per il Rimini F. C. presenti Aldo Righini e Pietro Tamai, per la società rosanero il presidente Claudio Fabbri, il responsabile del settore giovanile Francesco Troccoli e il vice-presidente Valter Valenti.