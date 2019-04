Relax tra Top Club e Zodiaco per Maria Grazia Cucinotta e gli attori di Tutto Liscio

Attualità

Rimini

| 17:14 - 09 Aprile 2019

Festa al Top Club di Rimini.

Venerdì sera gli attori Piero Maggiò e Samuele Sbrighi sono stati ospiti al Top Club by Frontemare a Rivazzurra. Una serata di divertimento nei giorni della presentazione di "Tutto liscio", film girato a Rimini: nel cast c'è anche Maria Grazia Cucinotta. Maggiò e Sbrighi hanno mostrato una piccola clip, anteprima della pellicola. Il Frontemare è stato uno dei partner del progetto legato al film. Ma per i titolari del locale le sorprese non sono finite: domenica allo Zodiaco è arrivata proprio Maria Grazia Cucinotta, per gustare le specialità del locale.