Ristrutturazione e ampliamento dell'Hotel Corallo al vaglio del consiglio comunale di Riccione

Attualità

Riccione

| 15:43 - 09 Aprile 2019

Ristrutturazione e ampliamento della struttura Hotel Corallo.

Sarà tra i punti in discussione del consiglio comunale del 15 aprile la convenzione urbanistica relativa al permesso di costruire della società Hotel Corallo e Società Elf.

Si tratta del progetto di ristrutturazione e ampliamento della struttura Hotel Corallo, già composta da due edifici che si affacciano su viale Gramsci - Milano e sul lungomare della Repubblica. In particolare l’intervento prevede, per quanto riguarda l’ampliamento il riferimento in attuazione del Rue (Regolamento Urbanistico Edilizio), la realizzazione di un nuovo immobile, dove attualmente si trova il ristorante Ranch, ad uso turistico – ricettivo, residenza temporanea e suite. Insieme a questa nuova struttura vocata all’ospitalità alberghiera e turistica, l’intervento complessivo prevede anche l’efficientamento e la ristrutturazione degli altri due immobili preesistenti, la realizzazione di ulteriori servizi, come ad esempio la novità della spa dedicata ai più piccoli, una proposta originale che andrà ad arricchire l’offerta turistica del territorio.“Questi progetti rappresentano sempre un segnale molto positivo – afferma il sindaco– perché sintomo della dinamicità di un territorio e di operatori che decidono di impegnarsi in maniera importante sulla nostra vocazione all’accoglienza turistica e su una città che risponde in maniera performante alle sfide del mercato”.A fronte delle azioni previste dal progetto, i proponenti, da convenzione, si impegnano su più piani: costituiranno una servitù perpetua di uso pubblico tra viale Milano e il lungomare che consiste in un passaggio pedonale che collega le due aree, riqualificando e ampliando quello esistente; saranno sia ceduti 6 posti auto che monetizzati altri per un importo pari a 118.332 euro; verseranno al momento della stipula della convenzione il contributo di sostenibilità ai sensi del Dpr 380/01.Quest’ultima previsione è collegata al ruolo che l’intervento svolge nella riqualificazione della città turistica e nel miglioramento dell’accessibilità ciclo-pedonale. All’atto della stipula della convenzione i proponenti verseranno dunque un contributo straordinario di 100.000 euro che avrà come destinazione vincolata la realizzazione del prolungamento e risagomatura di viale XIX ottobre, un intervento volto a convogliare a monte della ferrovia il traffico carrabile e collegare in sicurezza il percorso ciclabile di viale da Verrazzano con la zona mare.