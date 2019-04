Santarcangelo, aperture allo sconto Imu per proprietari che abbassano l'affitto ai commercianti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:41 - 09 Aprile 2019

Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma.

Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma risponde alla nota di Confersercenti, che chiede azioni a sostegno del commercio locale, ad esempio per favorire una diminuzione dei canoni d'affitto. In merito, il primo cittadino suggerisce una possibile riduzione dell'Imu per i proprietari dei negozi che accetteranno di abbassare l'affitto ai commercianti. Sul tema parcheggi, il sindaco Parma evidenzia: "da un lato gli interventi previsti dal poc permetteranno di aumentare il numero dei posti disponibili, dall’altro andranno adottati sistemi per indirizzare gli automobilisti verso le aree di sosta libere e più capienti". In più le nuove ciclabili sono destinate a favorire la mobilità interna. Un elemento in più per far sì che il centro commerciale "naturale" della città clementina possa mantenere la propria forza attrattiva. Il sindaco Parma rimarca infine la sinergia tra l'amministrazione comunale e le associazioni degli operatori economici, citando l'evento di domenica 7 aprile, il mercatino mensile di antiquariato abbinato allo Special Market Santarcangelo dell'associazione Città Viva: "La mostra-mercato di alta qualità con offerte speciali promosse dai commercianti aderenti all’associazione ha trasformato le strade del centro in un salotto a cielo aperto - spiega il sindaco Parma - con allestimenti speciali che hanno dato vita ad un’atmosfera vivace e accogliente, favorita dall’Amministrazione comunale grazie all’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico". Un modello che può essere replicato per altri eventi: il primo cittadino clementino apre alla possibilità di sconti su occupazione di suolo pubblico, ma anche ad altri benefici fiscali, per chi partecipa alle attività di valorizzazione del centro storico.