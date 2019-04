Basket C Silver, Tiss'You Care main sponsor della Pallacanestro Titano

Sport

La squadra della Pallacanestro Titano.





Con la stagione agonistica in dirittura d’arrivo, la Pallacanestro Titano guarda al futuro. È in quest’ottica che la nostra società è lieta di annunciare un nuovo, importante accordo di collaborazione che ci accompagna da questo momento e per la prossima stagione.

Il nuovo main sponsor della Pallacanestro Titano è TISS’YOU CARE, la clinica sammarinese specializzata in medicina rigenerativa.



Dunque, l’atleta in primo piano. In TISS’YOU CARE operano i migliori chirurghi ortopedici italiani specializzati in traumatologia dello sport, ma prima ancora di pensare agli infortuni la clinica lavora per una prevenzione degli stessi grazie ad un laboratorio di valutazione biomeccanica e a percorsi integrati volti a migliorare la prestazione.



La Pallacanestro Titano è lieta di accogliere una struttura di assoluta eccellenza del territorio come TISS’YOU CARE come main sponsor della sua attività. Nel segno dello sport, della salute e della prevenzione.