| 15:10 - 09 Aprile 2019

Primo posto di Andrea Raschini della sub Riccione.

Ancora successi per la squadra di apnea agonistica della Sub Riccione. Questa volta i “ragazzi terribili” del tecnico Domenico Felline hanno partecipato al 17esimo Trofeo Memorial Luigino Ceppi di Jesi, in provincia di Ancona, portando a casa due ottimi risultati. Primo posto di Andrea Raschini nella Seconda categoria sui 100 metri lineari in piscina e terzo posto di Michele Maioli nella Prima categoria sui 125 metri.