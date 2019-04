Nuoto: record personali per Samanta Mazzoni e le matricole Thomas Valenti e Giacomo Alessandri

Sport

Riccione

| 15:03 - 09 Aprile 2019

Assoluti Nuoto 2019: Alessandri, Manzoni e Valenti.

I Campionati Italiani Assoluti primaverili che hanno portato i campioni Azzurri a Riccione a contendersi le medaglie nazionali e i posti sull’aereo per Tokio 2020, hanno visto in vasca anche tre giovani nuotatori riccionesi, che si sono conquistati il diritto di nuotare con i big grazie agli ottimi tempi stagionali.

Samanta Mazzoni e le due matricole al primo anno Juniores Thomas Valenti e Giacomo Alessandri hanno ottenuto ben quattro record personali.

Samanta Mazzoni ha conquistato il 5° posto nella finale B dei 200 rana con il personale stagionale di 2’35”26

Per Thomas Valenti (un oro e un bronzo di categoria ai recenti Criteria) ha fissato l’8° tempo nella finale Juniores dei 100 dorso all’esordio tra gli Assoluti con il personale di 58”55.

Giacomo Alessandri, anche lui alla prima esperienza tra i grandi, ha firmato il personale nei 200 rana nelle batterie (1’05”94) e poi nei 50 rana ha migliorato il proprio personale di oltre mezzo secondo, portandolo a 30”14 e ottenendo così il pass per i Campionati Italiani di Categoria estivi il cui tempo limite è fissato in 30”17).

“Sono molto soddisfatto di come sono andati questi campionati – spiega il direttore tecnico del Nuoto Polisportiva Riccione, Paolo Zuntini - essendo tutti e tre ancora in età per partecipare agli Italiani di Categoria avevamo puntato tutto su quelli e non era facile mantenere la concentrazione e la forma fisica ideale per un periodo così lungo. Gli Assoluti sono andati ben oltre le più rosee aspettative dando ancora più valore al buon lavoro fatto dai ragazzi in questa prima parte di stagione. Adesso ricominciamo a lavorare in funzione dei Campionati Italiani estivi e devo ringraziare la Polisportiva Comunale Riccione per darci la possibilità di avere già ora a disposizione la vasca lunga coperta che potrà sicuramente aiutarci nel proseguo della stagione.