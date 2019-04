Al Cinema Settebello incontro con il ciclista estremo Omar Di Felice

Eventi

09 Aprile 2019

L’Ultracycling Omar Di Felice mentre pedala sul ghiaccio.

Avrà inizio alle ore 20.30 di lunedì 15 Aprile l’incontro con l’Ultracycling Omar Di Felice promosso da Ride For in collaborazione con le Frecce Rosse di Rimini.

Un incontro per parlare di sport, con racconti e filmati di un ciclista estremo, ma anche solidarietà, destinando l’intero ricavato della serata in beneficienza all’Ospedale Luisa Guidotti di Mutoko in Zimbabwe, l’esperienza solidaristica in cui ha operato fino alla scomparsa, una grande riminese come la Dottoressa Marilena Pesaresi “Il Leone che sa” e ora il dott. Massimo Migani che ha preso le redini dell’ospedale.

Dall’Islanda a Capo Nord, dal Canada all’Alaska, Omar di Felice si racconterà per spiegare cosa spinge un atleta alla ricerca del proprio limite e del perché, una impresa personale di un ciclista estremo, puo’ diventare un atto di solidarietà.

L’appuntamento è programmato nelle sale del Cinema Settebello di Via Roma ed è previsto un ingresso alla serata di 7 euro, comprensivo di aperitivo prima dell’incontro.

L’intero incasso sarà devoluto all’Ospedale Luisa Guidotti di Mutoko per la realizzazione di un laboratorio artigianale per la manutenzione dell’ospedale che verrà realizzato a ottobre di quest’anno.